Марадона открыт к предложениям клубов

Бывший аргентинский нападающий Диего Марадона посетовал на то, что современные реалии мешают тренерам выполнять свою работу.

«Я очень хотел бы вернуться к тренерской деятельности, но существовать в мире, где все решают агенты, я не хочу. И тем более платить таким людям я не собираюсь.

Я всю свою жизнь посвятил футболу и хочу обучать этой игре других людей. Вполне возможно, что ко мне не обратится один из больших клубов, но я готов взяться за команду, имеющую определенные цели и задачи», – сказал Марадона.