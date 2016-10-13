Инфантино: «Будет на ЧМ 40 или 48 команд – определится в январе»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об обсуждении на совете организации идеи увеличения числа участников ЧМ.

«Совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира. У нас есть хороший пример от УЕФА, который расширил чемпионат Европы до 24 команд. Будет это 40 или 48 команд – определится только в январе.

У нас не было какого-то голосования, исключительно обсуждение. Нам необходимо найти формат, который бы устроил все конфедерации», – сказал Инфантино.

По мнению функционера, изменение формата не снизит качество турнира.

«Не думаю, что от этого потеряется качество. Вспомните хотя бы прошлый чемпионат мира, когда Италия и Англия не вышли из группы. Уровень футбола растет, и мы должны способствовать этому движению. При увеличении числа команд уровень турнира, наоборот, вырастет, потому что мы получим стадию плей-офф до группового этапа, это только повысит конкурентоспособность».