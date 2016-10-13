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  • Инфантино: «Будет на ЧМ 40 или 48 команд – определится в январе»

Инфантино: «Будет на ЧМ 40 или 48 команд – определится в январе»

13 октября 2016, 21:46
10

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об обсуждении на совете организации идеи увеличения числа участников ЧМ.

«Совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира. У нас есть хороший пример от УЕФА, который расширил чемпионат Европы до 24 команд. Будет это 40 или 48 команд – определится только в январе.

У нас не было какого-то голосования, исключительно обсуждение. Нам необходимо найти формат, который бы устроил все конфедерации», – сказал Инфантино.

По мнению функционера, изменение формата не снизит качество турнира.

«Не думаю, что от этого потеряется качество. Вспомните хотя бы прошлый чемпионат мира, когда Италия и Англия не вышли из группы. Уровень футбола растет, и мы должны способствовать этому движению. При увеличении числа команд уровень турнира, наоборот, вырастет, потому что мы получим стадию плей-офф до группового этапа, это только повысит конкурентоспособность».

Источник: ТАСС
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (10)
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alexfor
1476384538
мля, что вам в таких условиях не живется? че мелочиться, сразу все страны от андорры до германии играют)
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mdu86
1476386005
Да пусть уже участвуют все страны, входящие в ФИФА. Вот будем наслаждаться футболом всё лето!
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ivanthebest
1476386342
Раз уж такая пьянка пошла, давайте лучше сотен! Чё мелочиться... Пускай даже сборная Косово имеет реальные шансы на попадание на ЧМ...
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ljrljr0505
1476386914
а почему 48? прямо сейчас и начинают пусть играть. Без отбора и все со всеми. У кого больше побед тот и чемпион.
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lekseij2007
1476387653
Ну да... и чемпионат мира будет длиться месяцев 8-9.
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SunRomeS
1476388031
ljrljr0505, во во. Все со всеми... с 1 января по 31 декабря и это только 1 тур и так далее))))))) в итоге чемпион определяется лет через 5-7, зависит от формата турнира, который они еще продумали)) неймется им все...
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TY13R
1476389648
не интересено...
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Vaidos
1476389809
уровень то уровнем. с судейством вроде как бяда) хотя сейчас повторы внедряются...
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Legioner-05
1476391559
Если рейтинг Конго будет выше России то,о чем речь вообще!? Давайте,растягивайте этот резиновый шланг
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калач
1476397620
сначала зимой в Катаре, потом в России, теперь 48 команд... когда уже наворуются :)
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