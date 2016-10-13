Неймар: «Точной даты продления контракта не знаю, но это будет скоро»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о скором продлении контракта с клубом и об атмосфере в команде.

«Точной даты продления контракта я пока не знаю, но это будет скоро. Я счастлив в этом клубе и в этом городе. Все складывается именно так, как я об этом мечтал. Мне все очень нравится.

Больше всего мне по душе атмосфера. Мы все друзья. Обстановка очень спокойная, у нас сплоченная команда, и поэтому мы так много выигрываем. Будет сложно найти что-то подобное в другом месте. Нет клуба, похожего на «Барселону», – сказал Неймар.

Сообщается, что новый контракт футболиста будет рассчитан до июля 2021 года.