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Изменен порядок выбора страны-хозяйки ЧМ

13 октября 2016, 20:18
10

ФИФА приняла решение внести изменения в процедуру выбора стран-хозяек чемпионатов мира.

Теперь решение будут принимать все члены организации на конгрессе, тогда как ранее этим вопросом занимался исполнительный комитет ФИФА, в который входили ее президент и 15 представителей конфедераций. Кроме того, процесс подачи заявок на проведение ЧМ станет более прозрачным.

Напомним, два ближайших чемпионата мира пройдут в России и Катаре. О желании принять ЧМ-2026 заявляли США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.

Источник: ТАСС
Весь мир
Комментарии (10)
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dyema
1476382363
Больше заносить придётся )))
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ljrljr0505
1476387088
Казахстан и Китай.
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Ден61
1476387747
Да,в Казахстане.
Ответить
Legioner-05
1476391292
Суть не изменится
Ответить
GeorgeXIII
1476392656
да уже пофиг
Ответить
Анатолий Одинец
1476392895
Политические игрища продолжаются
Ответить
Михас007
1476393150
да хрен с ними
Ответить
BoltCX
1476394204
значит следующим хозяином будут США))
Ответить
Дон Посей
1476399920
Тут хоть бы до 2018 дотянуть... А потом не будет ни США, ни Канады, ни Зеландии...
Ответить
Серж Шиман
1476414339
ну
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