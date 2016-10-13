Изменен порядок выбора страны-хозяйки ЧМ

ФИФА приняла решение внести изменения в процедуру выбора стран-хозяек чемпионатов мира.

Теперь решение будут принимать все члены организации на конгрессе, тогда как ранее этим вопросом занимался исполнительный комитет ФИФА, в который входили ее президент и 15 представителей конфедераций. Кроме того, процесс подачи заявок на проведение ЧМ станет более прозрачным.

Напомним, два ближайших чемпионата мира пройдут в России и Катаре. О желании принять ЧМ-2026 заявляли США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.