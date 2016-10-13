Бывший игрок «МЮ»: «Роналду напоминает 12-летнего ребенка»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Мадс Тимм поделился воспоминаниям о Криштиану Роналду, с которым он находился в манкунианском клубе в одно время.

«Он полностью равнодушен к коллективной составляющей игры. Он постоянно говорил: «Я, я, я». Ментально он напоминает мне 12-летнего ребенка. Думаю, ему все равно, что о нем подумают, и это помогло ему выжить в профессиональном футболе.

Роналду был полной моей противоположностью. Я ненавидел атмосферу в «МЮ», а он – наоборот. Он всегда был сосредоточен, обладал абсолютной верой в себя, и это отражалось на поле», – написал Тимм в своей автобиографии.

Тимм был игроком «МЮ» с 2000 года по 2006 и провел за первую команду один матч.