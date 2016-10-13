Советник президента РФС: «Готовы выделять средства на борьбу с расизмом»

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев заявил, что структура готова выделять средства на борьбу с расизмом и насилием в футболе.

«Перспектива работы РФС относительно борьбы с расизмом и насилием в футболе состоит в том, что мы будем совершенствовать систему персонификации нарушителей. Если это не поможет, надо совершенствовать и этот механизм. РФС готов выделять деньги, у нас есть целевые средства, штрафы, которые мы готовы по договоренности с лигой направлять на пропаганду футбола без расизма и дискриминации.

Не считаю, что те негативные явления, о которых мы говорим: насилие, расизм, дискриминация – зона ответственности исключительно футбольных властей, это во многом зона ответственности различных государственных органов», – сказал Рогачев.