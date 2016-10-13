Ари: «Для меня Карпин – один из лучших тренеров»

Форвард «Краснодара» Ари рассказал о времени, проведенном в московском «Спартаке». Напомним, что в столичном клубе бразилец играл с 2010 по 2013 год.

– «Спартак» четко делился на два лагеря – русские и иностранцы. Я считаю, что именно из-за этого нам не удавалось демонстрировать стабильно качественную сильную игру и добиваться положительных результатов, а также завоевать чемпионство – был разлад внутри команды.

– Как вы можете оценить Валерия Карпина как тренера?

– Не знаю, много ли опыта было у него перед тем, как он возглавил «Спартак», но для меня Карпин – один из лучших тренеров. Одно то, что он вывел команду в Лигу чемпионов, дорогого стоит.

– А как человека?

– Он был очень внимателен к иностранцам. Всегда поддерживал нас, мотивировал. Говорил, что если мы будем ответственнее подходить к своей работе, то непременно добьемся самых высоких результатов. Карпин для меня – замечательный человек.