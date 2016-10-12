Николаев: «Сергею Иванову придется какое-то время отдохнуть от футбола»

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев оценил работу арбитра Сергея Иванова в матче «Зенит» — «Спартак» (4:2).

«Предвзятости в этой игре не было. Да, Сергею Иванову не удалась эта игра. С чем это связано, мы еще будем обсуждать. Возможно, подействовал накал борьбы в матче или тот факт, что до этого у него было несколько серьезных игр, в том числе на международной арене. Конечно, ошибки были, причем ошибки в обе стороны. Но это не предвзятость, это человеческий фактор, который случился в этом матче. Если говорить в целом, то у нас в России нет проблемы предвзятости в работе судей. Ни в одной игре мы не давали реального повода для этих разговоров. Считаю, что это эмоции. Можно посмотреть отрывки любого матча и увидеть, что не бывает такого, чтобы судили в пользу одной команды. Всегда стараемся делать это ровно. Но бывает, что случается одна очевидная ошибка, которая находится на поверхности и сразу бросается всем в глаза и вызывает обсуждения.

Сергею Иванову придется какое-то время пока отдохнуть. Он сильно переживает, что так сложилась игра и что появился повод говорить о предвзятости судейства. Он, конечно, будет продолжать судить. Через какое-то время он выйдет на игры ФНЛ, а потом вновь подойдет к Премьер-лиге. Могу сказать, что он является одним из самых перспективных арбитров России», — сказал Николаев.