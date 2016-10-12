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  • Николаев: «Сергею Иванову придется какое-то время отдохнуть от футбола»

Николаев: «Сергею Иванову придется какое-то время отдохнуть от футбола»

12 октября 2016, 16:31
16

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев оценил работу арбитра Сергея Иванова в матче «Зенит»«Спартак» (4:2).

«Предвзятости в этой игре не было. Да, Сергею Иванову не удалась эта игра. С чем это связано, мы еще будем обсуждать. Возможно, подействовал накал борьбы в матче или тот факт, что до этого у него было несколько серьезных игр, в том числе на международной арене. Конечно, ошибки были, причем ошибки в обе стороны. Но это не предвзятость, это человеческий фактор, который случился в этом матче. Если говорить в целом, то у нас в России нет проблемы предвзятости в работе судей. Ни в одной игре мы не давали реального повода для этих разговоров. Считаю, что это эмоции. Можно посмотреть отрывки любого матча и увидеть, что не бывает такого, чтобы судили в пользу одной команды. Всегда стараемся делать это ровно. Но бывает, что случается одна очевидная ошибка, которая находится на поверхности и сразу бросается всем в глаза и вызывает обсуждения.

Сергею Иванову придется какое-то время пока отдохнуть. Он сильно переживает, что так сложилась игра и что появился повод говорить о предвзятости судейства. Он, конечно, будет продолжать судить. Через какое-то время он выйдет на игры ФНЛ, а потом вновь подойдет к Премьер-лиге. Могу сказать, что он является одним из самых перспективных арбитров России», — сказал Николаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Николаев Алексей Иванов Cергей
Комментарии (16)
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oyabun
1476279346
Понравился заголовок"...придется отдохнуть". Ага. Где нибудь на тропических островах на деньги полученные от Зенита за "грамотное" судейство.
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saidd
1476280543
Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму.
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nik55
1476281230
нужно отстранять вообще---тогда другие судьи будут судить нормально
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МЯСО87
1476282905
Вот мудило! Глаза открой вся страна видела предвзятость!
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Aztec58
1476283745
Переживает? Пусть руки на себя наложит, падла.
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семечкин
1476284041
в хоккей его!!!!
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APchelov
1476286587
Вот свиньи! Довели человека. И всё им мало. Грязи и злобы у них по самое некуда. Скоро захлебнутся
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Диктор
1476293124
Слава Богу этот быдло хоть на немного но освободит место под солнцем.Переживает он-да за такие бабки полученные от газпрома можно вообще ни о чем не переживать.
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Krics
1476293725
Как в магазине ошибаются только в одну сторону. ...
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Zeff
1476295266
Все судьи на матчи Спартака, должны назначаться комиссией, состоящей из заинтересованных лиц (Симонян, Ловчев, Рейнгольд, Мостовой, Тихонов, представители КБ, и представители поддержки клуба). Довольно беспредела на наших полях!
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