Симонян: «Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

В среду, 12 октября, знаменитому футболисту, тренеру и функционеру Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Сегодня юбиляра поздравили представители футбольной академии «Спартак». Сам виновник торжества признался, что мечтает увидеть чемпионство столичного клуба.

– Николай Петрович Старостин сказал мне следующее: «Ты уходишь, но мы за тобой дверь не закрываем. Она остается полуоткрытой, и ты можешь войти в любое время. А вообще, если тебя разрезать, то мы увидим два цвета – красный и белый». Поэтому я всегда, отныне и во веки веков красно-белый.

– Какая у вас мечта?

– Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Очень долгий перерыв, который не в характере «Спартака». Еще впереди чемпионат мира. Не сомневаюсь, что он будет проведен блестяще. Но главное – чтобы наши ребята достойно на нем выступили.

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