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Симонян: «Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

12 октября 2016, 11:41
14

В среду, 12 октября, знаменитому футболисту, тренеру и функционеру Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Сегодня юбиляра поздравили представители футбольной академии «Спартак». Сам виновник торжества признался, что мечтает увидеть чемпионство столичного клуба.

– Николай Петрович Старостин сказал мне следующее: «Ты уходишь, но мы за тобой дверь не закрываем. Она остается полуоткрытой, и ты можешь войти в любое время. А вообще, если тебя разрезать, то мы увидим два цвета – красный и белый». Поэтому я всегда, отныне и во веки веков красно-белый.

– Какая у вас мечта?

– Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Очень долгий перерыв, который не в характере «Спартака». Еще впереди чемпионат мира. Не сомневаюсь, что он будет проведен блестяще. Но главное – чтобы наши ребята достойно на нем выступили.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Симонян Никита
Комментарии (14)
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ViktorMG
1476263115
С днём рождения! Пусть его желание исполнится уже в этом году. Действительно, перерыв неприлично большой.
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alll-1
1476263882
С Днем Рождения!
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dyema
1476266009
Человек достойный всяческого уважения! С Юбилеем! Но в нынешнем Спартаке никого и рядом нет кто смог дать результат,одни амбиции и шараханья, так-что вряд-ли суждено Никите Павловичу порадоваться чемпионству.
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alp
1476267085
"москва по ком звонят твои колоколаааааааааааа 15 лет ты ждешь победы спартакааааааа" )))
Ответить
ВoВ
1476272227
Когда нибудь и чемпионом станет, когда нибудь и в лигу ниже опустится, все будет ребята, все будет...
Ответить
zigbert
1476276101
Выдающийся игрок и тренер.С Днем рождения Никита Павлович.
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Serjoga
1476290691
Мечтай! Кто запретить может? Никто!
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Молчуновский
1476292624
Чтобы мечта сбылась. Некий Симонян должен установить рекорд долгожительства на земле.
Ответить
a-rakhmatov
1476327259
О чем Вы дед Никита?!.....сегодня это нет Спартак, который процветал в 20 веке)))
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