РФС поздравил Симоняна с юбилеем

В среду, 12 октября, знаменитому футболисту, тренеру и функционеру Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Российский футбольный союз поздравил с днем рождения своего вице-президента.

«Коллектив РФС сердечно поздравляет Никиту Павловича Симоняна с юбилеем!

Для сегодняшнего поколения Вы является примером профессионального отношения и любви к футболу. От души желаем Вам, Никита Павлович, крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на благо всего отечественного футбола! «, – говорится в поздравлении на официальном сайте РФС.