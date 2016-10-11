Коммерческий директор «Спартака»: «На матче с ЦСКА ожидаем обновления рекорда посещаемости»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о продажах билетов на матч 12-го тура РФПЛ против ЦСКА.

«Билеты на предстоящий матч «Спартак» – ЦСКА были проданы в первые несколько дней этапа свободных продаж. Календарь продаж на каждый матч мы выстраиваем с учетом приоритетных периодов для владельцев абонементов и карт болельщика, и только после этого оставшиеся билеты поступают в свободную продажу. На матч «Спартак» – ЦСКА мы ожидаем не просто аншлаг, а обновление рекорда посещаемости стадиона.

На этот матч в первые восемь дней продаж эксклюзивное право на приобретение билетов было только у держателей абонементов сезона-2016/17. Абонемент – это не только гарантированное место на стадионе, но и приоритетная возможность первому купить билеты для своих друзей, в том числе на такие топ-матчи, как с ЦСКА. Причем обладатель абонемента может дополнительно приобрести четыре билета, а у остальных болельщиков была возможность купить только два. После держателей абонементов несколько дней билеты могли купить обладатели карты болельщика. Затем билеты поступили в свободную продажу и были распроданы за первые несколько дней. Спрос на такие матчи очень сильно превышает предложение, и гарантией покупки может быть только абонемент или карта болельщика», – сказал Атаманенко.

Добавим, что нынешний рекорд посещаемости «Открытие-Арены» был установлен на матче шестого тура РФПЛ против «Локомотива», который посетили 43710 человек. Всего же стадион «Спартака» вмещает 45360 зрителей.