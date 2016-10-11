«Динамо» погасило долги перед игроками и персоналом

Кредит от ВТБ, предоставленный руководству «Динамо», позволил столичному клубу погасить долги перед игроками и персоналом, сообщает Fcdin.com. Этих средств клубу должно хватить, чтобы закрыть 2016 год без новых проблем с выплатами.

При этом, вопрос с финансированием в целом остается открытым, поскольку срок действующего спонсорского соглашения банка с бело-голубыми истекает в декабре текущего года. Новый контракт может быть подписан на менее выгодных для «Динамо» условиях, что, вероятно, приведет к новому сокращению бюджета.