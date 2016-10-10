Вице-губернатор Санкт-Петербурга переехал работать на «Крестовский»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сменил рабочую прописку, перебравшись из своего кабинета в Смольном в помещение на стройплощадке стадиона «Крестовский». Данный переезд носит временный характер.

«Работаем на стадионе, все совещания проходят отсюда, при необходимости по видеосвязи. Здесь организовано общее рабочее пространство на 14-й отметке. Игорь Николаевич сказал, что будет работать здесь до ввода объекта в эксплуатацию», – сообщил представитель аппарата вице-губернатора.

Сегодня появилась информация об увеличении в ближайшем времени количества рабочих на «Крестовском» с четырех до шести тысяч человек. Данный шаг будет предпринят в целях повышения скорости строительных работ.