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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга переехал работать на «Крестовский»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга переехал работать на «Крестовский»

10 октября 2016, 23:13
7

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сменил рабочую прописку, перебравшись из своего кабинета в Смольном в помещение на стройплощадке стадиона «Крестовский». Данный переезд носит временный характер.

«Работаем на стадионе, все совещания проходят отсюда, при необходимости по видеосвязи. Здесь организовано общее рабочее пространство на 14-й отметке. Игорь Николаевич сказал, что будет работать здесь до ввода объекта в эксплуатацию», – сообщил представитель аппарата вице-губернатора.

Сегодня появилась информация об увеличении в ближайшем времени количества рабочих на «Крестовском» с четырех до шести тысяч человек. Данный шаг будет предпринят в целях повышения скорости строительных работ.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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СОКОЛ САРАТОВ
1476133188
ПУСТЬ ЖИВЁТ ЛИШЬ БЫ СТАДИОН ПОСТРОИЛИ
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Виталий1
1476136739
А в Таджикистане наберётся 6000 рабочих?
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GoldPlayFIFARus9
1476144370
Вот так бы сразу и строили,а то пздц,пока не разворовали,в ус даже не дули
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Павел Амурский
1476159624
Кто бы Албина сменил навсегда, он постоянно обманывает.
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mik1954
1476165099
Как они достали... Вот в Краснодаре, без шумихи и переездов построили отличный стадион, да еще и в несколько раз быстрее....
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barbardir
1476178508
Хороший способ совершить самоубийство...
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serhz
1476181947
Этот Албин уже полстраны оббежал -и везде его хотят увидеть по вопросу не очень эффективного использования бюджетных средств -а посему ожидаем очередного увеличения стоимости замечательного стадиона
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