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Болельщики, живущие вблизи «Арены ЦСКА», получат скидку на посещение матчей

10 октября 2016, 18:25
6

Болельщики ЦСКА, проживающие на улицах, расположенных в непосредственной близости от нового стадиона армейцев, получат право на посещение домашних игр команды со скидкой. В случае предъявления паспорта с регистрацией поклонники красно-синих заплатят за единоразовое посещение «Арены ЦСКА» на 20 процентов меньше от стандартной стоимости билета.

Получить скидку смогут жители следующих улиц: проезд Березовой Рощи, ул. Авиаконструктора Микояна, ул. Куусинена, 3-я Песчаная ул., 2-я Песчаная ул., ул. Новопесчаная, пер. Чапаевский.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
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Алекc
1476113350
ниче так. Живешь рядом с ареной, так еще и скидка на билет)). а люди прутся посмотреть матчи с другого конца страны и без скидок!
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Mr Abdullaev
1476114237
А должно быть наоборот!!!
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Romantic2010
1476114796
Иногда кажется,что маркетингом и ценообразованием в клубах и на стадионах занимаются братья кличко))) Живешь на другом конце города,будь готов по полной заплатить,еще и дорогу оплати,и на стадионе похрумкать тоже оплати,билет ваще в втридорога для тебя.Живешь рядом со стадионом,а чё,приходи на халяву тогда...
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007abdul007
1476116447
акция, направленная на привлечение простого народа на стадион, всё равно вызывает недовольство диванных экспертов
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Antoha46
1476118839
а я вот в Курской области живу,захочу приехать вообще разорюсь)!мне кажется на всех стадионах России могли бы сделать хоть какие-то скидки иногородним.хотя бы на междунардные матчи
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barbardir
1476130421
Да тупо пытаются сгладить конфликт с местными жителями из-за конских свиней-болельщиков
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