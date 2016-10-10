Болельщики, живущие вблизи «Арены ЦСКА», получат скидку на посещение матчей

Болельщики ЦСКА, проживающие на улицах, расположенных в непосредственной близости от нового стадиона армейцев, получат право на посещение домашних игр команды со скидкой. В случае предъявления паспорта с регистрацией поклонники красно-синих заплатят за единоразовое посещение «Арены ЦСКА» на 20 процентов меньше от стандартной стоимости билета.

Получить скидку смогут жители следующих улиц: проезд Березовой Рощи, ул. Авиаконструктора Микояна, ул. Куусинена, 3-я Песчаная ул., 2-я Песчаная ул., ул. Новопесчаная, пер. Чапаевский.