Футболистам академии «Манчестер Сити» запретили играть в разноцветных бутсах

Футболистам академии «Манчестер Сити» разрешили выходить на поле только в бутсах черного цвета. Об этом сообщил наставник академии «горожан Джейсон Уилкокс.

«Мне кажется, что нет ничего хуже, когда выдающийся футболист не уважает окружающих его людей. Да, вы должны быть целеустремленными, но при этом все равно обязаны проявлять уважение к окружающим. Не важно, с кем разговаривает мальчик, — с одной из уборщиц или с гендиректором. В нашей академии мы требуем, чтобы воспитанники вели себя уважительно», — сказал он.