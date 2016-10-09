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  • Мутко: «Ежегодно Россия должна воспитывать по 200 профессиональных футболистов»

Мутко: «Ежегодно Россия должна воспитывать по 200 профессиональных футболистов»

9 октября 2016, 14:00
4

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что российские спортивные школы ежегодно должны выпускать по 200 профессиональных футболистов.

«В стране около 2500 детских спортивных школ. Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол. Мы вручили сертификаты тренерам и подписали соглашения. С сегодняшнего дня РФС начнет финансово поддерживать эти академии, первый транш они получат в размере 1,5 миллиона рублей. Понимаю, что это небольшие деньги, но они позволят купить мячи и прочее», – заявил министр спорта России.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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ильиных
1476011051
Солить их будите ?
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acer2003
1476011066
по 200 и не меньше ),приказ главы РФС тренерам детских школ ! Очередной бред господина МуДко
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river31
1476012974
"Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол."
...А так же 100 профессиональных лыжников/биатлонистов, 50 профессиональных теннисистов и 1000 "профессиональных" чиновников спорта...
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опус 2
1476022810
Как будто его неделю назад назначили ! Ух ты ! У нас 2500 спортивных школ !
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