Мутко: «Ежегодно Россия должна воспитывать по 200 профессиональных футболистов»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что российские спортивные школы ежегодно должны выпускать по 200 профессиональных футболистов.

«В стране около 2500 детских спортивных школ. Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол. Мы вручили сертификаты тренерам и подписали соглашения. С сегодняшнего дня РФС начнет финансово поддерживать эти академии, первый транш они получат в размере 1,5 миллиона рублей. Понимаю, что это небольшие деньги, но они позволят купить мячи и прочее», – заявил министр спорта России.