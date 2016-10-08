«Краснодар» хочет сохранить название нового стадиона

«Краснодар» не хочет присваивать своему новому стадиону спонсорское название. Об этом рассказал президент клуба Сергей Галицкий.

«Знаете, мы столько энергии потратили на стадион, что хочется, чтобы он был стадионом «Краснодар». Но если УЕФА захочет над нами дальше издеваться с финансовым фэйр-плей, тогда посмотрим.

Футбол нельзя считать чистым бизнесом, поэтому мы не хотим пока менять название», – сказал Галицкий.