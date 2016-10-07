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На строящемся стадионе «Зенита» вновь разбился рабочий

7 октября 2016, 18:07
9

На строящемся стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге погиб рабочий. Как сообщает «Росбалт», несчастный случай произошел утром. На стройку выехало руководство государственной инспекции труда города. Выясняются детали происшествия.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего на данный момент неизвестны.

Стоит отметить, что это уже четвертая смерть во время строительства нового стадиона «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Зенит
Комментарии (9)
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Black Giz
1475853263
Какой не удачный стадион со всех сторон.
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ivanthebest
1475853293
Предлагаю создать петицию на снос этого грёбаного сооружения...) Мало того что бабла уходит туча, так ещё и жизни людей губит... Реально проклятое место...
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Ker0s
1475853615
Да там вместо раздевалок пора склепы делать
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dyema
1475855627
Ага, а на наших дорогах гибнет каждый год десятки тысяч! Гиблые они надо уничтожить нахрен ВСЕ!!!
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bset
1475860426
Нам не нужен такой ЧМ!
Ответить
BANNIKOV1970
1475862787
пора закрывать этот балаган на крови
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