На строящемся стадионе «Зенита» вновь разбился рабочий

На строящемся стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге погиб рабочий. Как сообщает «Росбалт», несчастный случай произошел утром. На стройку выехало руководство государственной инспекции труда города. Выясняются детали происшествия.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего на данный момент неизвестны.

Стоит отметить, что это уже четвертая смерть во время строительства нового стадиона «Зенита».