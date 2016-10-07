В «Зените» опасаются, что на новом стадионе может быть небезопасно

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов дал понять, что к строящемуся стадиону на Крестовском острове есть ряд серьезных вопросов.

– У нас есть обеспокоенность, связанная с качеством строительства и проектными решениями кровли стадиона. Как раздвижной, так и стационарной ее частей. Мы привлекли специализированные экспертные организации, передали их заключение в Комитет по строительству – заказчику строительства. Есть основания опасаться ряда проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации этой кровли. Есть обеспокоенность за конструкцию и качество работы механизмов выдвижения поля, за качество работ по созданию самого поля.

– То есть крыша может застрять? Обвалиться?

– Ну вы, наверное, читали, что недавно проходили испытания: впервые закрыли раздвижную часть крыши. У нас есть опасения насчет работы механизмов перемещения, светопрозрачной мембраны купола, снеговой нагрузки. Там могут возникать довольно крупные снеговые мешки, которые не будут естественным образом скатываться с крыши. Для уборки надо организовать техническую возможность: чтобы люди туда поднялись, зашли, убрали и сделали это безопасно для себя и всех остальных. Такие возможности ограничены. Более того, на отдельные участки, в том числе в этих сложных местах, нельзя наступать. Там пленка, она снег, ветер и дождь держит, а ногу человека – вряд ли, может порваться. В таких условиях обслуживать крышу проблематично и затратно.

– У многих впечатление: раз при строительстве столько проблем, на стадионе в итоге может быть небезопасно.

– Наверное, это ощущение естественным образом возникает у любого нормального человека. Конечно, есть такие опасения, ведь стадион строится десять лет, при этом петербургская погода: ветра, холод, снег, дождь. Есть Комитет по строительству администрации Петербурга, у них есть системы, которые следят за качеством и состоянием несущих конструкций и прочего.

Могу сказать, что перед принятием стадиона мы точно будем проводить за свой счет глубокий технический аудит. Потому что мы не просто несем ответственность за формальное получение сертификата соответствия стадиона, мы несем ответственность за тех людей, которые будут приходить на стадион.