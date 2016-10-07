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  • Митрофанов: «Разговоры о судействе со стороны «Спартака» – удел слабых»

Митрофанов: «Разговоры о судействе со стороны «Спартака» – удел слабых»

7 октября 2016, 12:13
30

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал мнение о работе судейства в матче 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:2).

«Как можно говорить об административном ресурсе «Зенита», когда у нас первый вице-президент РФС выступает с публичной и абсолютно субъективной критикой судьи, и при этом все прекрасно знают, с каким клубом он духовно и исторически связан?

Если серьезно, мне кажется, все подобные разговоры со стороны представителей «Спартака» – удел слабых. К сожалению, истерия, которая разжигается после этого матча, нивелирует прекрасную игру, которую показывает «Спартак» на поле в этом сезоне.

Когда происходит победа, мы слышим про великий «Спартак», когда поражение – про вселенский заговор. Мне кажется, это неспортивно. Это неуважение к соперникам, к труду собственных тренеров и футболистов. Заводят команду, заводят болельщиков, накаляются отношения, которые и без того не нужно накалять», — сказал Митрофанов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Митрофанов Максим
Комментарии (30)
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lekseij2007
1475833254
В точку!
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nik55
1475833265
митрофанов ты му-ак
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Тraumtanzеr
1475833674
Удел слабых судей заряжать, включая админ.ресурсы, уёбок.
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momwig_
1475834398
Мальчик просто думает, что сильный - это тот, у кого много денег. И не важно, откуда они пришли и на что тратятся.
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mik1954
1475834749
Все ни как не угомонитесь, мясу же не привыкать сопли утирать , я уж думал что смирились...
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ВасяК
1475837157
Я посмотрю,как бомжи запоют,когда в их ворота поставят не очевидный пендаль,и они влетят!?!?!?Что я говорю,такого не может быть!!!
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filosof sparty
1475838193
Понты какие то... Уже всеми признано, что судейство было ниже плинтуса!!! А Спартак об этом чаще говорит, потому что это затронуло именно наши интересы! Посмотрю на вас, когда попадёте в похожую ситуацию... Кстати, а Зенит забыл, как Боаш после каждого матча о судействе отзывался!???
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Psih86
1475840685
Нормальное было судейство,что все разнылись,да и счет по игре!!!4 банки пропустить,судья виноват...
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Бестолковый
1475841103
Правильно меркулит, действительно истерия. Тошнит уже от Спартака, был народный клуб, миллионы болельщиков по всей стране. А ныне не клуб а скандальная баба, с истерическими болелами. Бесконечный пиар и пыль в глаза. Много шума, мало толку.
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Бестолковый
1475841268
Нормальный клуб завоёвывает себе аудиторию болельщиков, а Спартак скурвился и опустился до уровня закулисных интриг.
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