Мутко не связывает уход Иванова с матчем «Зенита» и «Спартака»

Президент РФС Виталий Мутко не связывает уход с поста главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова с матчем «Зенит» – «Спартак». Напомним, ранее Иванов подал в отставку со своей должности по собственному желанию.

«Он уже не первый раз хочет уйти, не рассматривайте конкретно в привязке к матчу «Зенит» – «Спартак». Может, он ушел чуть раньше. В любом случае реформирование нужно, оно неизбежно, это не последнее такое заявление, чтобы вы понимали. Нам нужны изменения в профессиональном футболе, должен появиться комитет в футболе, реформирование судейства необходимо.

Иванов – честный человек, я ему верю и доверяю, но просто с проблемами надо справляться, но он не смог. Он всегда сам честно судил, но нужно по-другому делать некоторые вещи. Судья такой же субъект футбола, к нему нужно хорошо относиться, он также может ошибаться, но наша задача, чтобы не было субъективных ошибок. Нужно, чтобы арбитры судили в одинаковой манере, с одинаковым подходом, это вызывает вопросы. Одно и тоже нарушение в одну сторону свистят по одному, а в другую – по-другому. Есть 5-10 типовых нарушений, вокруг которых идет постоянно спор. Нужно всех собрать и понять, как в этих эпизодах должны действовать судьи», – заявил Мутко.