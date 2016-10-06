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  • Мутко не связывает уход Иванова с матчем «Зенита» и «Спартака»

Мутко не связывает уход Иванова с матчем «Зенита» и «Спартака»

6 октября 2016, 19:04
11

Президент РФС Виталий Мутко не связывает уход с поста главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова с матчем «Зенит»«Спартак». Напомним, ранее Иванов подал в отставку со своей должности по собственному желанию.

«Он уже не первый раз хочет уйти, не рассматривайте конкретно в привязке к матчу «Зенит» – «Спартак». Может, он ушел чуть раньше. В любом случае реформирование нужно, оно неизбежно, это не последнее такое заявление, чтобы вы понимали. Нам нужны изменения в профессиональном футболе, должен появиться комитет в футболе, реформирование судейства необходимо.

Иванов – честный человек, я ему верю и доверяю, но просто с проблемами надо справляться, но он не смог. Он всегда сам честно судил, но нужно по-другому делать некоторые вещи. Судья такой же субъект футбола, к нему нужно хорошо относиться, он также может ошибаться, но наша задача, чтобы не было субъективных ошибок. Нужно, чтобы арбитры судили в одинаковой манере, с одинаковым подходом, это вызывает вопросы. Одно и тоже нарушение в одну сторону свистят по одному, а в другую – по-другому. Есть 5-10 типовых нарушений, вокруг которых идет постоянно спор. Нужно всех собрать и понять, как в этих эпизодах должны действовать судьи», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мутко Виталий
Комментарии (11)
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Aztec58
1475770405
"Он всегда сам честно судил..." ? Во блин, один жулик другого возносит. Сколько матчей арбитра Иванова В.В. видел Мудко?
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Bukmop
1475772893
Мудко на мыло
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kykyi
1475772993
Потому и ушел, что честный. Зачем ему на старости лет марать свое имя.
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subbotaspartak
1475779100
Не захотел встать под Мудка. Уважаю мужика
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GeorgeXIII
1475788758
вот зачем его назначили опять?
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BAIv
1475789809
муДко конечно му.дак, но спартачи-то нытики и свинота... ну достали
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agrmark
1475812370
А зря, уход Иванова связан именно с этим! Это еще раз подтверждает существование "договорных" встреч в Российском футболе.
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семечкин
1475814594
я бы понял, если бы этот "план", про то, что надо делать, озвучивал какой-нибудь гардеробщик..... ЧТО МУДКЕ-ТО МАШАЛО И МЕШАЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ????? ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА???
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nik55
1475820178
зенит будут тянуть пока мудко при должности
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Виталий1
1475845712
Теперь ни один судья не согласится судить матчи команды, которая все свои поражения заканчивает визгом и склоками в прессе. Названия этого клуба я больше не произнесу никогда в жизни. Его больше нет для меня.
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