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  • Мутко: «Зенит» – «Спартак» – ключевой матч. А они ставят мальчика, который судит вторую игру»

Мутко: «Зенит» – «Спартак» – ключевой матч. А они ставят мальчика, который судит вторую игру»

6 октября 2016, 18:23
53

Министр спорта России Виталий Мутко подверг критике работу департамента судейства и инспектирования РФС.

«Зенит»«Спартак» – ключевой матч и может определять судьбу чемпионата. Поставьте опытного судью. А они ставят мальчика, который судит вторую игру», — сказал Мутко.

Напомним, что встречу между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, которая получила неудовлетворительную оценку за эту игру. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подал в отставку.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мутко Виталий Иванов Cергей
Комментарии (53)
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ильиных
1475768411
Да все было нормально,он в обе стороны ошибался,просто одна ошибка была результативной.
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Бестолковый
1475770007
Недавно Карпин ныл в интервью, что судейство наше постоянно свистит и не дает играть в жесткий футбол. Теперь из-за одного не свистнутого фола на Промесе ушел в отставку Иванов. Рекомендую всем горе-аналитикам поменьше пистеть, а горе-игрокам играть на поле и не пропускать по 4 гола за матч.
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Шнюхинс
1475770012
Все по делу сказал. А судью нужно вообще за яйца подвесить. Ну ничего подфартило бомжам. Будем считать что победил Спартак, друзья!!!
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shuhomet
1475771682
Какой на х.й ключевой матч??????
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shuhomet
1475771716
Уродские клубы с жиру бесятся
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Диктор
1475775474
Не знаю как он судил другие матчи но этот он явно топил Спартак.
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subbotaspartak
1475777840
Они - это кто? Это ты, министр - Мудко!!! Правда и до тебя многое судилось не так. Мудак.
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val-berezko
1475784283
Ах, СПАРТАК проиграл! Проиграл то по игре! И голы -два четко игровых, два -за явные нарушения. Это питерский вратарь помог СПАРТАКУ -две "бабочки "запустил. А МУДКО -"питерский" запругал не в ту сторону-выборы скоро! Мы теперь не соккер- футбол смотрим,а голых баб изучаем-невест и жен! ....... какая та!
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ГенГриг
1475791089
Я видел игру и скажу одно. судья не ошибался....,а планомерно и проффесионально потихоньку убивал игру спартачей.Как психологически так и в игровом смысле.Ничего против Зенита не имею. команда крепкая и как говориться побольше таких команд,чемпионат от этого только выиграет. Но психология очень сильная вещь,и когда одни почувствовали что им ничего плохого не будет, а другие увидели несправедливость, то и получилось то что получилось....
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Mariner
1475797356
Хм, а почему "ключевой матч"? Не знаю, но серьёзные и ключевые матчи - это матчи между командами Зенит, ЦСКА, Ростов и Краснодар. Но уж точно не со Спартаком. Спартак - это крепкий середняк, неуклонно скатывающийся всё ниже и ниже и никакого отношения к каким бы то ни было титулам он не имеет. Ну да, в этом сезоне у них начало получилось, но все же прекрасно понимают, где их место. А то получается какой-то выскочка провёл пару матчей на уровне и уже всё, ключевой - смешно же.
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