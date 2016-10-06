Мутко: «Зенит» – «Спартак» – ключевой матч. А они ставят мальчика, который судит вторую игру»

Министр спорта России Виталий Мутко подверг критике работу департамента судейства и инспектирования РФС.

«Зенит» – «Спартак» – ключевой матч и может определять судьбу чемпионата. Поставьте опытного судью. А они ставят мальчика, который судит вторую игру», — сказал Мутко.

Напомним, что встречу между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, которая получила неудовлетворительную оценку за эту игру. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подал в отставку.