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  • Симонян: «Отставка Валентина Иванова связана с матчем «Зенит» – «Спартак»

Симонян: «Отставка Валентина Иванова связана с матчем «Зенит» – «Спартак»

6 октября 2016, 17:19
31

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал уход Валентина Иванова с поста главы Департамента судейства и инспектирования РФС.

– Это его решение. Что тут сказать…

– Удивлены?

– Что тут комментировать… Можно винить Иванова в подготовке судей, я сам был тренером и за все отвечал. Но если мой игрок не забил пенальти, кто виноват? Тренер. То же самое, если пропустил между ног вратарь. Но ответственность должен нести и сам арбитр! Ну а решение Валентина Валентиновича – его. Он поступил мужественно.

– Кто теперь возглавит департамент?

– Не знаю. Кого выберут, тот и возглавит. Есть Левников, есть другие… Бутенко. Посмотрим. Есть опытные люди, которые могут возглавить. Но судьи должны сами готовиться. За них Валентин Иванов судить не мог. Судил Сергей Иванов, а за него, к сожалению, отвечает Валентин.

– Все это связано с матчем «Зенит» – «Спартак»?

– Да, это послужило взрывом. Ошибки случались и до этого, претензии были Валентину Валентиновичу. Но скажу так: готовьте сами себя, господа судьи!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Симонян Никита
Комментарии (31)
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momwig_
1475764447
Интересно, а Сергею Иванову достанет мужества застрелиться теперь?
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Бестолковый
1475765086
Спартак сыскал дурную славу, поздравляю!!! Сыграно всего-то 9 туров, а скандал за скандалищем. Лигу европы глупо просрали, Аленичева сняли, Бердыева обосрали, одного Иванова отстранили, другого Иванова обосрали. Толи еще будет... Нах такие чемпионы кому нужны????????
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Aztec58
1475765201
Симонян - выживший из ума старик, который никак не уйдёт с должности, ага. Иванов не занимается подготовкой арбитров, это не его функция. Но взяв под защиту прохиндея Галимова. Валя Иванов просигналил всем остальным тридваразам: Засуживать Спартак можно вполне безнаказанно.
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kachan63
1475766386
Вообще-то, Симонян чушь несёт: "...судьи должны сами готовиться...", "...готовьте сами себя, господа судьи!" Самообразование и самоподготовку, конечно, никто не отменял, но, за подготовку судей должен отвечать Департамент судейства РФС. Это всё равно как, если бы Министерство обороны не отвечало за оборону, Минздрав - за здравоохранение, Минобр - за образование и т. д. Как будут назначать судей на матч, если не знать готов судья или нет, если не контролировать подготовку судей?
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cska-62
1475766797
Прелестно! Всё сводят к мифическим "ошибкам"... Только в этом сезоне судьи подарили "Зениту" ничью с "Уфой" и победы над "Ростовом" и "Спартаком"... По "ошибке", надо полагать... Ходят разговоры, что и в других матчах к питерцам судьи были неравнодушны... И у болельщиков есть основания полагать, что все они "ПОД КОЛПАКОМ У МИЛЛЕРА"...
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APchelov
1475766823
Похоже, по весне, когда Спартак займёт своё привычное 5-6 место, всему виной будет матч с Питером. После которого, Спартак так и не смог оправиться. Загубленый сезон, поломанные судьбы
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Опорник84
1475767521
Был-бы честным не подал в отставку! Значит все не так хорошо! Сегодня судья сплавил Спартак, а завтра сплавят Зенит и Питерцы завоют! И так может продолжаться до бесконечности, а мы болельщики смотрим всю эту ,хотелось выругаться, но не буду, смотрим это безобразие! Говорят футбол для зрителя, только люди которые причастны к игре,и футболисты тоже, смеются над нами, а мы собачимся между собой! В футболе крутятся огромные бабки и им на нас наплевать!
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Alex_004
1475771282
И Вам Никита Павлович пора завязывать - дача, огурцы, помидоры, чистый воздух. Под старость лет самый раз. Толку от Вас в РФС вообще никакого.
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Lilipyt
1475774262
Я ахуеваю, судья ошибся один раз и тут отставка. Чтобы не было таких косяков, помогите судьям разрешив видео повтор. Тогда вопросов не будет! А пока будем смотреть и ныть, что судья слепой.
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Вомбат
1475775762
А почему именно Зенит-Спартак, где судья не совершил никаких результативных ошибок. Кроме разве ошибочно зафиксированного офсайта у Кокорина, чисто выходившего один в один и сбитого Бокетти зацепом сзади. Почему не Ростов-ЦСКА? Где судья Егоров не назначил два пенальти в ворота сами понимаете кого. И не дал КК за фол последней надежды Березуцкому. Он даже не увидел фола, когда Азмун обыграл обоих центральных защитников и был сбит на линии штрафной ударом шипами в кость.
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