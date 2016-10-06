Аджоев: «Карпин в «Арсенале»? Вчера уже было четверо желающих»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи о возможном назначении Валерия Карпина на должность наставника команды.

«Валерий Карпин возглавит «Арсенал»? Я пока сейчас еду на работу и ничего не знаю. Может, пока я еду, они кого-то подписали? Надо спросить у того, кто запустил такую информацию. Вчера уже четыре тренера в очередь выстроились, фамилии называть не буду. Доеду в офис и посмотрю, может, кто-то там есть уже», – иронично ответил Аджоев на вопрос журналиста.