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Зобнин: «Несмотря на судейство, мы могли обыграть «Зенит»

6 октября 2016, 09:47
17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:4) в матче РФПЛ.

– Несмотря на поражения, понимаем, что играем в принципе неплохо. У нас многое получается. Упаднического настроения нет, все-таки идем на первом месте, хоть по очкам и сравнялись с «Зенитом». У нас все впереди, вполне можем добиться высокого места.

– Как после матча с «Зенитом» Каррера провожал команду?

– Подбодрил нас, сказал, что все было в наших руках. Несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть. Сказал, что все зависит только от нас, а не от судей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зобнин Роман
Комментарии (17)
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eleng
1475737317
Сослагательное наклонение, могли бы - но не сделали. Матч с Ростовом покажет состоятельность Спартака. Если победы не будет, то чемпионство не светит точно.
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APchelov
1475738208
Спартаку к Ростову готовиться надо, а они пятый день мусолят субботнее горе )
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Chernyi Lis
1475740342
успокойся уже.нахрена тя в сборную взяли..
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BAIv
1475740460
уже не смешно! играй лучше , а то с таким нытьём вы опять опуститесь на 6 место
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dyema
1475741834
Если-бы у бабушки был........ , то........... ,а так все разговоры в пользу бедных)))
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Диктор
1475742350
100 % могли бы-если бы не Сергей Иванов.Я понимаю что руки опускаются,когда понимаешь что судья посадил команду на свисток.
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Zeff
1475747139
Вселенский вой стихает, иногда раздаются отдельные всхлипы.
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Финт
1475748678
Ещё один нытик,достали уже судейство было плохим в обе стороны! Кого ты мог выиграть ,3 матч летите,и Ростов вас порвёт,вот потом запоёшь!
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B_A_IV
1475750571
свиной грипп это серьёзно всех москалей может скосить , а не только свиней
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somn
1475750707
Конечно, надо было Зенит обыгрывать. Только что-то не заладилось. Наверное, как у танцоров, которым что-то мешает.
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