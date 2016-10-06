Зобнин: «Несмотря на судейство, мы могли обыграть «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:4) в матче РФПЛ.

– Несмотря на поражения, понимаем, что играем в принципе неплохо. У нас многое получается. Упаднического настроения нет, все-таки идем на первом месте, хоть по очкам и сравнялись с «Зенитом». У нас все впереди, вполне можем добиться высокого места.

– Как после матча с «Зенитом» Каррера провожал команду?

– Подбодрил нас, сказал, что все было в наших руках. Несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть. Сказал, что все зависит только от нас, а не от судей.