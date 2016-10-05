Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев: «Сергей Иванов – близкий мне человек, он в нашей бригаде»

Карасев: «Сергей Иванов – близкий мне человек, он в нашей бригаде»

5 октября 2016, 20:45
13

Судья Сергей Карасев в эфире «Спорт ФМ» рассказал о своих отношениях с коллегой Сергеем Ивановым, который принял ряд спорных решений в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«Общался ли я с Ивановым после этого матча? Мы переписывались с Сергеем. Это близкий мне человек, он в нашей бригаде. Открытый и веселый парень, к тому же большой профессионал. Больше комментировать на эту тему не хочу. Я действующий арбитр, и это не мое дело.

В России средний уровень судейства. Бывают ошибки, бывают сложности. Судьями всегда будут недовольны. Мы стремимся к лучшему, к качественному судейству. Поверьте, дорогие болельщики, мы самые заинтересованные люди в том, чтобы на поле не было никаких скандалов и прочего.

Грустно от того, что многие считают уровень судейства в России низким? Нет. Повторюсь, мы во всем привыкли искать плохое, негатив. Судьи плохие, футбол плохой. Мне кажется, это преувеличение. Во всех странах тоже недовольны арбитрами. Но там все настолько позитивно… Люди находят что-то хорошее. Не знаю, может, в России жизнь тяжелая?», – сказал Карасев.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карасев Сергей Иванов Cергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahan
1475691123
Все в одной бригаде под названием "кто заплатит, тот и выиграет", им наплевать на честную спортивную игру. Все решают бабки.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1475691520
«... он в нашей бригаде», - сказал Карасев и поставил музыку Шелыгина из одноименного сериала.
Ответить
Fancyfall
1475691590
одного поля ягоды :)
Ответить
Krasnodar 123
1475692967
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку?
Ответить
Диктор
1475693158
Козел твой Сергей Иванов.
Ответить
Молчуновский
1475693569
Бригада? Они бля, что стахановцы?
Ответить
APchelov
1475693833
Какие то озверевшие у нас болельщики. Судьи у них взяточники. А весь судейский корпус - сборище негодяев. И футбол у нас никакой. Короче, какой ты сам, такая и жизнь твоя.
Ответить
ivanthebest
1475694180
В европе судят обычно люди состоятельные или близкие к этому, и воспринимают больше, как хобби и драйв в жизни. У нас же всё наоборот, судят для того, чтобы стать состоятельными. При относительно небольшой зп судей, откуда мне интересно у них появляются загородные дома и виллы? Явно не по копеечке откладывают, а тупо сливают матчи за бабло.
Ответить
Тraumtanzеr
1475699187
Ну еще бы)))Карась то ручной тоже)))
Ответить
Каратель помойников
1475716607
интересно что за бригада??? бригада тех кому конверты заносят?
Ответить
Главные новости
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+