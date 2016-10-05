Карасев: «Сергей Иванов – близкий мне человек, он в нашей бригаде»

Судья Сергей Карасев в эфире «Спорт ФМ» рассказал о своих отношениях с коллегой Сергеем Ивановым, который принял ряд спорных решений в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«Общался ли я с Ивановым после этого матча? Мы переписывались с Сергеем. Это близкий мне человек, он в нашей бригаде. Открытый и веселый парень, к тому же большой профессионал. Больше комментировать на эту тему не хочу. Я действующий арбитр, и это не мое дело.

В России средний уровень судейства. Бывают ошибки, бывают сложности. Судьями всегда будут недовольны. Мы стремимся к лучшему, к качественному судейству. Поверьте, дорогие болельщики, мы самые заинтересованные люди в том, чтобы на поле не было никаких скандалов и прочего.

Грустно от того, что многие считают уровень судейства в России низким? Нет. Повторюсь, мы во всем привыкли искать плохое, негатив. Судьи плохие, футбол плохой. Мне кажется, это преувеличение. Во всех странах тоже недовольны арбитрами. Но там все настолько позитивно… Люди находят что-то хорошее. Не знаю, может, в России жизнь тяжелая?», – сказал Карасев.