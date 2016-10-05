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«Зенит» оштрафован на 415 тысяч, «Спартак» – на 320 тысяч

5 октября 2016, 15:43
27

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях, выписанных «Зениту» и «Спартаку» по итогам их очного противостояния в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Зенит» за использование пиротехники болельщиками в матче со «Спартаком» оштрафован на 300 тысяч рублей. За поджог атрибутики клуб также получил штраф в размере 50 тысяч. рублей. За скандирование ненормативной лексики клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера — 25 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, за скандирование ненормативной лексики — еще на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (27)
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Sergil
1475673308
300к за пиротехнику???? Они там че, Тополь М запускали?
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Шнюхинс
1475674566
надо было все штрафы судье выписать
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Jaguar58
1475675203
интересно куда эти деньги идут
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Zeff
1475677456
Со Спартака мало взяли. Атрибутику тоже жгли. Глушакова персонально оштрафовать за непрерывный ор и оказание давления на судей.
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APchelov
1475678264
Неужели питерский культурный мат оказался хлеще московского? Не поверю. Или был подсчёт количества голосов? )))
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kazak1975
1475678406
Ха! Количество слов матерных считали.
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SPbZenit12
1475680954
КДК после ора и плача Спартака побоялись им выписать штраф больше, чем Зениту
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radga
1475688973
причина штрафа "Спартака" - судейство иванова.
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alp
1475697885
я б спартаку штраф бы накинул тыс 300 за нытье
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BAIv
1475703000
отчет бы поглядеть куда деньга тратится со штрафов ( ну очень интересно)
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