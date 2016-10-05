«Зенит» оштрафован на 415 тысяч, «Спартак» – на 320 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях, выписанных «Зениту» и «Спартаку» по итогам их очного противостояния в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Зенит» за использование пиротехники болельщиками в матче со «Спартаком» оштрафован на 300 тысяч рублей. За поджог атрибутики клуб также получил штраф в размере 50 тысяч. рублей. За скандирование ненормативной лексики клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера — 25 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, за скандирование ненормативной лексики — еще на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.