Геркус: «Оставим на совести Котова то, как он вел трансферные кампании»

Президент «Локомотива» Илья Геркус жестко прокомментировал слова бывшего спортивного директора «железнодорожников» Кирилла Котова, который выступил с критикой в адрес нынешнего руководства клуба.

«Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов говорил, что с ним никто не советовался из нового руководства? У меня есть заявление по поводу интервью господина Котова. Он решил покинуть клуб до моего назначения и прихода Игоря Корнеева. «Локомотив» не комментировал его работу, а он решил поговорить о нашей…

Мы оставим на его совести слова о том, как он вел трансферные кампании и все остальное. Хотелось бы, чтобы он больше не касался в своих комментариях «Локомотива» не прямо, не косвенно. В противном случае мы очень подробно – с цифрами и фактами – прокомментируем его работу. Не уверен, что это пойдет на пользу обеим сторонам», – заявил Геркус.

После девяти туров «Локомотив» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.