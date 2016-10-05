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Минпромторг хочет отменить запрет на продажу алкоголя возле стадионов

5 октября 2016, 00:16
4

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило доклад, в котором говорится о необоснованности запрета на продажу алкоголя возле спортивных сооружений. Об этом сообщает Russia Today.

«В общемировой практике продажа пива на стадионах является цивилизованной нормой. Практически во всех европейских странах пиво – неотъемлемая часть футбола.

Указанный запрет привел к закрытию спортивных кафе и спортивных баров, ранее размещавшихся в помещениях спортивных сооружений.

Возможность купить пиво на стадионе привлекает дополнительную аудиторию, за счет чего увеличивается продажа билетов, спортивной атрибутики, появляются спонсоры, что особенно актуально в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году», – сказано в докладе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (4)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475617316
Давненько я не видел, как бутылки со стаканами летают.
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Kulimen
1475645414
А еще увеличивается количество пьяных олкашей на стадионе и вследствие чего больше беспорядков.
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vladimir-7
1475647318
В СССР и секса не было, а в России и пиво нельзя на стадионе, поэтому болелы перед входом на трибуны быстро выпивают водки и с Фантой в руках вперед. Россия страна первобытная.
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