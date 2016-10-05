Минпромторг хочет отменить запрет на продажу алкоголя возле стадионов

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило доклад, в котором говорится о необоснованности запрета на продажу алкоголя возле спортивных сооружений. Об этом сообщает Russia Today.

«В общемировой практике продажа пива на стадионах является цивилизованной нормой. Практически во всех европейских странах пиво – неотъемлемая часть футбола.

Указанный запрет привел к закрытию спортивных кафе и спортивных баров, ранее размещавшихся в помещениях спортивных сооружений.

Возможность купить пиво на стадионе привлекает дополнительную аудиторию, за счет чего увеличивается продажа билетов, спортивной атрибутики, появляются спонсоры, что особенно актуально в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году», – сказано в докладе.