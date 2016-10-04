«Спорт-Экспресс»: матч «Зенита» и «Спартака» должен был судить Мешков

Матч девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», главный судья которого Сергей Иванов принял ряд спорных решений, должен был обслуживать другой арбитр. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание утверждает, что первоначально основным кандидатом на эту встречу рассматривался Виталий Мешков, поскольку Иванов в восьмом туре не очень удачно отсудил матч ЦСКА и «Краснодара» (1:1), а на неделе летал на игру Юношеской лиги УЕФА.

Однако, по информации источника, кандидатура Мешкова в итоге была по неизвестным причинам отклонена, и на матч был назначен Иванов.