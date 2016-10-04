Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спорт-Экспресс»: матч «Зенита» и «Спартака» должен был судить Мешков

«Спорт-Экспресс»: матч «Зенита» и «Спартака» должен был судить Мешков

4 октября 2016, 20:44
33

Матч девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», главный судья которого Сергей Иванов принял ряд спорных решений, должен был обслуживать другой арбитр. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание утверждает, что первоначально основным кандидатом на эту встречу рассматривался Виталий Мешков, поскольку Иванов в восьмом туре не очень удачно отсудил матч ЦСКА и «Краснодара» (1:1), а на неделе летал на игру Юношеской лиги УЕФА.

Однако, по информации источника, кандидатура Мешкова в итоге была по неизвестным причинам отклонена, и на матч был назначен Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мешков Виталий Иванов Cергей
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1475603127
Попались)))
Ответить
Диктор
1475606664
Ну так уж и по неизвестным ????? По моему все и так ясно.
Ответить
Диктор
1475607025
Просто с Мешковым видать не смогли договориться.
Ответить
nik55
1475607375
мешков отказал помогать зениту
Ответить
Коняга со стажем
1475608849
Какая разница кто судил! Счёт на табло) Судья не прав в конце с кришито и что? 3-2 и осталось бы - все равно поражение!))) раздули истерику....
Ответить
APchelov
1475609261
Спорт-экспресс это орган печати Спартака. Что он ещё мог написать )))
Ответить
de bruyne
1475610569
Финалы лиги чемпион судьи хуже ошибки сделали тишина... какой то параше спартаку не в ее сторону свесток паника... если прошлом году столов с трех метров офсайда спартаку забил бы до сихпор не молчали бы
Ответить
B_A_IV
1475613698
поросята всё плачут.... течка началась преждевременно
Ответить
BANNIKOV1970
1475613789
даже программу свисток отменили трусы млять
Ответить
Каратель помойников
1475632585
ну поменяли судью,ну купили,что уж про это говорить?во время игры с ростовом стало понятно что зинаиду за клитор тащить будут.ну а что поделать?-таковы уж эти газовые лифтёры
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+