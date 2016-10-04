Виллаш-Боаш: «Ты влюбляешься в Моуринью, а потом узнаешь его с плохой стороны»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в «Порту» и «Челси».

«Я формировался как тренер, и работа с Жозе была одним из лучших периодов в моей жизни. Я смог многому научиться, работа с ним выводит тебя на другой уровень.

Ты влюбляешься в него, и он становится твоим кумиром. Я всегда хотел подражать ему; узнать все, что знал он; впитать всю информацию, которую он давал.

А потом ты узнаешь его с плохой стороны, все меняется, и ты понимаешь, что был ослеплен. Он обладает удивительным даром добиваться от тебя всего, и это влечет за собой последствия – как хорошие, так и плохие.

Для меня последствием стала самостоятельная карьера, которую я начал после разногласий с Моуринью», – сказал Виллаш-Боаш.