Гринберг: «Сейчас не лучшее время и не лучшая ситуация для продажи ЦСКА»

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг заявил, что ЦСКА не является «золотым активом» и считает, что сейчас не лучшее время для продажи клуба президентом Евгением Гинером.

«Кто будет покупателем? И насколько рентабелен этот актив? Мне кажется, ЦСКА не в восходящем тренде сейчас. Кроме того, это довольно рискованный актив, если его пытаться продать за хорошие деньги. Особенно если учитывать, что на клуб нужны большие затраты, но при этом он приносит мало прибыли. Пока, мне кажется, ЦСКА не является «золотым» активом. И сейчас не лучшее время и не лучшая ситуация для его продажи», – заявил Гринберг.