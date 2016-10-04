РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно.

«Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.