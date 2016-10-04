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  • РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

4 октября 2016, 17:00
73

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно.

«Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (73)
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BAIv
1475589775
Ну хоть чемпионами их назначте после 9туров и медали выдать, а то достали хрюканьем
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GM
1475590423
Мясу без нытья и "врагов вокруг" никак нельзя. Они тогда кушают плохо ;)
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sochi-2013
1475591275
экспертно-техническая комиссия из кого состоит? Все, кроме них, видели, что "ошибки" Иванова повлияли на результат. Лично мне результат игры нравится- никто не ушел в отрыв, но все должно быть честно. Хотя бы в спорте!!!
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Дэс
1475592479
Если бы так засудили зенит и выиграл Спартак, я бы признал это. В этом и есть отличие нас красно-белых болельщиков, от бомжей. Признание своих ошибок, вот самое сильное качество. А не прятаться за чужие спины. Лично я не расстроен поражением, т.к. его я считаю несправедливым абсолютно, Спартак смотрелся ярче, агрессивнее и сильнее. Вот почему и пришлось его засудить. Главное смотреть вперёд с оптимизмом, бомжам ведь это ещё ой как зачтётся.
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gennadiy
1475592549
А Зенит и всё его шоблу разогнать давно пора вместе с Газпромом и его ворованными деньгами.
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APchelov
1475592630
Свиное бешенство, похоже, не лечится!
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radga
1475593670
А мы уже получили заключение...... . От кого вы получили заключение? от Газпрома? Опубликуйте - заключение, а мы посмотрим кто его дал. Кто это экспертно-техническая комиссия? Назовите этих лиц. Этих героев надо знать в лицо.
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Тraumtanzеr
1475596210
Просто этой скотине не надо давать судить матчи зенита и Спартака и все.
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alp
1475600929
спартаку, раз такое дело, надо потребовать золотые медали чемпионата ))) терпилы краснабелые ))
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Бестолковый
1475603432
Все судейские бригады, которые судили матчи Спартака в которых он потерпел поражение нужно отстранять. И бригаду судившую матч Спартак-АЕК (Ларнака) тоже ликвидировать. А Ваню Тричковски, забившего гол в том матче на 89 минуте проверить на допинг. Иначе Спартак так ни чего и ни когда не выиграет.
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