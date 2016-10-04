Левников: «Если у арбитра вторая «двойка» он около месяца может не получать назначения»

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников заявил, что не видел письма от «Спартака» с просьбой отстранить арбитра матча между красно-белыми и «Зенитом» Сергея Иванова.

– Получали ли вы письмо от «Спартака»?

– В судейском комитете этого письма не было. Для начала этот вопрос должен поступить в департамент, а затем, если он посчитает нужным, передаст это письмо в судейский комитет.

– Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак». Как это может повлиять на его дальнейшие назначения?

– Существует регламент, по которому департамент судейства и инспектирования действует. Если у арбитра была первая «двойка», то это пропуск одной игры, если вторая – то может не получать назначения целый месяц.

– Какой по счету для Иванова эта «двойка» стала в нынешнем сезоне?

– К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету.