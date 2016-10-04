Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» потребовал отстранить судью Иванова до конца сезона

«Спартак» потребовал отстранить судью Иванова до конца сезона

4 октября 2016, 15:20
39

«Спартак» обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:4).

По мнению руководства красно-белых, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры.

Спартаковцы попросили применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч чемпионата России до конца текущего сезона.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1475583729
Полностью поддерживаю.Гнать его вообще из футбола нужно.
Ответить
андрей андреев
1475583831
Гнать в шею
Ответить
APchelov
1475584597
Спартак сошёл с ума! Понятное дело - Иванов судья из Ростова. А Ростов самый что ни на есть прямой конкурент Спартаку. Всего то три очка разницы. Пока в пользу краснобелых. Но это пока )))
Ответить
takca
1475584650
Не только отстранить но и вообще запретить работу связанную с судейством. Такой человек просто не предсказуем на поле и он может спровоцировать массовые столкновения фанатов и тогда о чемпионате мира можно точно забыть. Тем более некоторые личности в ФИФА этого явно ждут.
Ответить
ГенГриг
1475586690
футбол зто игра. А раз игра то можно победить или проиграть.Я к тому что проиграл спартак в Хабаровске , а затем Уфе и что... кто то кричал что судьи виноваты. нет! Проиграл в честной игре , так бывает.Но то что я увидел в Питере , извините но я понимаю болельщиков(и не только спартачей) их возмущение и ярость.А как им еще реагировать? Спартак еще добр . просит отстранения на пол года.Скажу от себя таких судей гнать надо из футбола (и это еще мягкое наказание)
Ответить
BAIv
1475586703
Может Спама хватит давить на судей, чуют что без свистка проиграют Ростову...и ведь все свинки языки в опу засунуть... Жду позора свиного вопреки свистку
Ответить
ufos73
1475586884
Еще и выпороть публично! Не ну а что? Другим неповадно будет! )))
Ответить
Chehofff
1475587337
Требовалка еще не выросла!
Ответить
Garrincha58
1475588476
какое СВИНСТВО от народной команды
Ответить
Шнюхинс
1475589470
Правильно! Еще его надо за яйца подвесить и раскрутить, что бы яйца одни весели на потолке
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+