«Спартак» потребовал отстранить судью Иванова до конца сезона

«Спартак» обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:4).

По мнению руководства красно-белых, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры.

Спартаковцы попросили применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч чемпионата России до конца текущего сезона.