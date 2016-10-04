Строящийся стадион на Крестовском взяли под особую охрану

На завершающем этапе строительства нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове все ввозимые материалы будут досматриваться в целях предупреждения террористических актов и радиационного заражения.

28 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал советующие документы. Основная цель данных мер – не допустить закладку в конструкции стадиона радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.

Кроме того, для контроля периметра строящегося стадиона могут использоваться как технические средства, так и патрули. Также сотрудникам правоохранительных органов и негосударственных служб предписано осуществлять осмотр территории и помещений на предмет обнаружения, оставленных без присмотра и не имеющих отношения к организации работы стадиона подозрительных предметов, и наблюдение за персоналом на территории объекта в целях выявления признаков подозрительного поведения или попыток нарушения системы специального контроля.