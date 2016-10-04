Гинер может продать ЦСКА

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба.

«У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – близкий к руководству клуба источник.

Он так же подтвердил, что в ЦСКА проблемы с финансированием: перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16. Стоит отметить, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь – Кубок России, побеждал в Кубке УЕФА.