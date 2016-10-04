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Гинер может продать ЦСКА

4 октября 2016, 09:47
88

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба.

«У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – близкий к руководству клуба источник.

Он так же подтвердил, что в ЦСКА проблемы с финансированием: перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16. Стоит отметить, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь – Кубок России, побеждал в Кубке УЕФА.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (88)
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Тraumtanzеr
1475563955
Да кому нужна эта команда гандонов?В принципе можно и расформировать эту контору, все рады только будут.
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Partizanmett
1475564453
А может и не продать. Главное если продаст, чтобы в хорошие руки клуб попал, а не сгинул вообще.
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Дмитрий Александрович
1475564515
ФНЛ ждёт!
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007abdul007
1475564765
Мясо прям прыгают от радости, будто уже это случилось, хотя сами кроме федуна никому не нужны
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Dgad
1475568234
Да кому вы верите, чтобы Гинер продал клуб? Пока ЦСКА бабки приносит он его не продаст, а трудности были только из за строительства стадиона, так как строил он их на свои, а не на государственные как Зенит, хотя Зенит еще и не построил,))) За то потратили на это дно годовой бюджет всей африки,))))
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Snek
1475568563
А сам Гинер то в курсе?
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SunRomeS
1475568677
Стадион построил, бюджет 70-80 лямов зеленых рублей и такие проблемы, что аж продает?.. ай-ай-ай. КРЯ-КРЯ-КРЯ, на юга полетели)))выдыхаем.
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Obojaemiy
1475574721
поменьше судей то покупать надо было...деньги бы остались.
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ivanthebest
1475579670
Пускай продаёт, он походу и ждал только строительства стадиона, чтобы подороже продать. Команда не рассыпется, но зато хоть кабинетные заносы НАКОНЕЦ!!! прекратятся и мы увидим более адекватный чемп. Другой вопрос, что тогда с Зеней делать если там тоже пошли по пути заноса чемоданчиков?
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APchelov
1475581371
Продаётся два десятка ухоженных коней с конюхом да ещё с евростандартной конюшней с зелёной лужайкой
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