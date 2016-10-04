Раздвижная крыша нового стадиона «Зенита» прошла испытания

Состоялись испытания раздвижной крыши футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, которые завершились успехом.

«После завершения движения северной части кровли разница между фланцами северной и южной сторон при длине пролета 90 метров составила 5 миллиметров», – говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина.

Стоит отметить, площадь раздвижной крыши стадиона составляет 71 тысячу квадратных метров, что почти в три раза превышает размеры Красной площади. Для того, чтобы закрыть крышу, например, в случае непогоды, понадобится всего 15 минут.