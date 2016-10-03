Василий Титов: «Динамо» незачем менять Калитвинцева на кого-то другого»

Член совета директоров «Динамо» и первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов подчеркнул, что кадровый состав клуба претерпит некоторые изменения. При этом он заявил, что руководство бело-голубых устраивает результат, демонстрируемый командой под руководством главного тренера Юрия Калитвинцева.

После 14-ти туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, имея в своем активе 35 очков.

«Сейчас пришло новое руководство. Естественно, кого-то будут добирать, это нормальный процесс. Принципиально – кто генеральный директор, и кто главный тренер. У Калитвинцева хороший результат, зачем его менять?», – сказал Титов.