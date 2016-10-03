Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак»

Арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников.

«Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ. К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали», – сказал Левников.