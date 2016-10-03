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  • Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак»

Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак»

3 октября 2016, 15:06
41

Арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников.

«Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ. К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали», – сказал Левников.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Иванов Cергей
Комментарии (41)
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VVM1964
1475496561
" Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали», – сказал Левников. " - А НАДО БЫ !!!
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isbagty
1475500187
Неудовлетворительная оценка за пару тысяч евро, не плохой размен.
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Патриот_Руси
1475500293
4-я минута Зе Луиш по левому флангу мчится вперед. Нету останавливает его ударом в ногу. Судья дает свисток, но почему-то забывает дать предупреждение за срыв атаки. К слову, не менее удивительна реплика комментатора. Зе Луиш, оказывается, симулировал. 5-я минута Тут же Жирков срубает Попова. Вновь нет желтой карточки. Иванов дает понять, что сегодня можно бороться. 17-я минута Вновь Зе Луиш устремляется в контратаку. Кришито останавливает его запрещенным приемом. Судья рядом, все видит. Если это не срыв потенциально опасной атаки, то что тогда? 19-я минута Пенальти, спору нет. Ещенко играет рукой в своей штрафной площади. Но вот что предшествовало пенальти. Дзюба в очередной раз вступает в борьбу и руками оттесняет Маурисио от мяча. Притянуто? Да. Но сохраните в памяти этот эпизод. Он нам еще пригодится для сравнения. 22-я минута Боккетти едва прикасается к Дзюбе, тот падает и держится за ногу. Судья фиксирует фол. Формально судья прав. Как верно подметил комментатор, Дзюба упал – значит, штрафной. Но вернемся к предыдущему эпизоду на 19-й минуте, где руками размахивал Дзюба. А заодно посмотрим вот эти моменты. 7-я минута Обратите внимание на левую руку Дзюбы. Это Кутепов не сам так отскочил, нарушив законы физики. 11-я минута Дзюбы выигрывает единоборство так, что два защитника «Спартака» валятся на газон. Где рука Дзюбы? В обоих эпизодах Иванов промолчал. На протяжении всего матча Дзюба помогал себе руками. Но одним игрокам арбитр давал бороться, а других посадил на свисток. Может быть, Иванов по-особенному относится к нападающим? Ценит их, дает вволю потолкаться. Зе Луиш, впрочем, с этой версией точно не согласится. 31-я минута Дежавю. Вновь Кришито отправляет Зе Луиша в положение лежа. Нападающий «Спартака» показывает Иванову, какая карточка по счету должна быть. В математике Зе Луишу помогает Фернандо. Иванов, подумав, все же предупреждает Кришито. Вместе с негодующим Зе Луишем. Так веселее! 51-я минута Зе Луишу не без помощи рук помогают упасть. Тот самый эпизод с Дзюбой на 22-й минуте помните? В начале второго тайма Иванов показал две желтые карточки игрокам «Спартака» – Глушакову за разговоры и Боккетти и негрубый фол, которые в первом тайме судья не всегда даже фиксировал. Но почему-то предупреждения избежал Витсель, который забил гол из офсайда спустя пару секунд после свистка. 59-я минута А вот еще Дзюба. Судья не реагирует. 64-я минута И так весь матч. Дзюба в борьбе в воздухе активно работает локтями, после контакта с которыми игроки «Спартака» лежат на газоне. И тут же фол Промеса на Жиркове. Видимо, что-то было. 66-я минута Нету валит на землю Зе Луиша. Судья фиксирует нарушение у нападающего «Спартака». Интересный момент. Как фолил Зе Луиш? Спинным мозгом? Вполне возможно, что к 66-й минуте Иванов «поплыв» настолько, что просто все перепутал. И тут же очередной фол на Дзюбе. Хотя вы можете видеть, в каком положении у Артема находится левая рука. К слову, согласно решениям Иванова, Дзюба нарушил правила 2 раза, Зе Луиш – 4. При этом фолы на Дзюбе фиксировались 8 раз, на Зе Луише – 6. 69-я минута Глушаков падает в штрафной площади. Пенальти нет. Момент спорный. 85-я минута Фол Кришито на Промесе, который увидели все, кроме арбитра. Лайнсмен стоит в трех метрах, внимательно следит… Вместо удаления Кришито (уже была карточка) и штрафного в пользу «Спартака» Иванов назначает второй пенальти в ворота Реброва. Были спорные решения и в пользу красно-белых. 41-я минута Мяч попадает Попову в руку. Судья не видит. Слишком близко стоит... 69-я минута Боккетти толкает Кокорина. Судья никак не реагирует. Но таких эпизодов, во-первых, было намного меньше, а во-вторых, они никак не повлияли на игру. Выводы 1. В лучшем случае судья неквалифицирован и непоследователен. В худшем – ангажирован. 2. Игроков «Спартака» посадили на свисток. Подавляющее большинство спорных моментов трактовались в пользу «Зенита». 3. Иванов зафиксировал у спартаковцев 26 фолов. И это при том, что средний показатель красно-белых в этом сезоне – 13. «Спартак» – одна из самых корректных команд чемпионата. И тут вдруг установил рекорд сезона по количеству нарушений правил, превзойдя свой средний показатель в два раза. Всегда рекомендую обращать внимание на подобные статистические аномалии. Кстати, у «Зенита» судья усмотрел 16 нарушений. 4. Для таких случаев было бы неплохо ввести практику проверки судей на полиграфе. Может быть, никакого злого умысла в действиях Иванова и не было. Мог захворать. Перепады температуры опять же – бабье лето пришло. Магнитные бури. Ну, всякое бывает. Нам ведь важно понять, что это было – неквалифицированная работа или осознанное убийство. 5. Матч был омрачен решениями судейской бригады. На моей памяти, это худшая работа рефери в премьер-лиге за последние несколько лет. Судя по последовавшей реакции после матча от разных специалистов и футбольных людей, в оценках я не одинок. А всем сразу мерещиться не может.
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Патриот_Руси
1475500519
Да, вот кстати, особо упертым из голубого пула по развалу футбола в России: Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд
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Vladarg
1475502262
Зениту в этом чемпионате золото нужнее всех.всеми правдами и неправдами.цель оправдывает средства.
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Виталий1
1475503522
Моё открытое письмо в РПФЛ. - Требую сбора подписей за ликвидацию ФК Спартак за развязанную им не достойную взрослых мужчин истеричную и, во многом, провокационную кампанию в прессе по случаю очередного поражения.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1475503791
НЕ ТОЛЬКО ФОЛ НА ЛУИШЕ ...НО И НА ПРОМЕСЕ ТЯНУЛ МИНИМУМ НА ЖЁЛТУЮ...НО ЗЕНИТ СМОТРЕЛСЯ ЗДОРОВО...ВПРОЧЕМ КАК И СПАРТАК...СУДЬЯ ЭТОМУ МАТЧУ НЕ СООТВЕСТВОВАЛ....ПО ФИЗИОНОМИИ СУДЬИ БЫЛО ВИДНО...ЧТО ОН ЖОПОЛИЗ
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BAIv
1475506612
Т что столько много поросят визжат????? У самих рыло в шерсти , что пенку не поставили? Посмотрите как ваш зелуиш забил, там нету руками отнего утащили, а судь гол защитал, бабла наверное заплатили а зенит больше заплатил, ха ха
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Zubo
1475514234
Зенит бы забил на два больше, даже если бы был штрафной, я жёлтой там не было. Вопрос в другом, Спартак пропустил четыре банки, он что показал чемпионскую игру ?
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Krics
1475516807
Зенит в этом году будут за уши тянуть к чемпионству, очередь подошла.
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