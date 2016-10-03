Колосков: «Валентин Иванов – неподкупный человек, не надо его трогать»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов должен продолжить работу на своем посту.

«Валентин Иванов находится на своем месте. Не надо его трогать! Много нареканий по поводу судейства? У нас много нареканий в адрес нашего футбола в целом. Но ведь это не значит, что каждые два месяца нужно менять президента РФС. Валентин знает свое дело, он профессионал и совершенно неподкупный человек», — сказал Колосков.