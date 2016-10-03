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  • Колосков: «Валентин Иванов – неподкупный человек, не надо его трогать»

Колосков: «Валентин Иванов – неподкупный человек, не надо его трогать»

3 октября 2016, 14:08
12

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов должен продолжить работу на своем посту.

«Валентин Иванов находится на своем месте. Не надо его трогать! Много нареканий по поводу судейства? У нас много нареканий в адрес нашего футбола в целом. Но ведь это не значит, что каждые два месяца нужно менять президента РФС. Валентин знает свое дело, он профессионал и совершенно неподкупный человек», — сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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Патриот_Руси
1475493300
Он не подкупный, он просто ненавидит Спартак (с)
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mgordeev
1475493569
в доле
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андрей андреев
1475493955
Никто и не говорит,что он деньги брал.В нашей стране достаточно звонка,что бы судья(футбольный,мировой,уголовный или как они там называются?) сделал так,как ему сказали.
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Диктор
1475494681
Если неподкупный пусть докажет действиями И второго Иванова на свалку отправит-чтобы он больше никогда не сливал бы команды.
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С-Пб on-line
1475495171
А не пора ли уже дисциплинарному комитету расслабить очко бесстрашия и наложить штраф в виде минуса 10 очков за бредни и наговоры недоклуба москвобадского срамтака
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BANNIKOV1970
1475495813
а может ему х...к жопе подвели?
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АндрейФКСМ
1475530501
кто матч смотрел тот поймет что этот бивень иванов натворил! купили его 100%
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