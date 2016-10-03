Роналду: «Жизнь – не только футбол. Мне надо думать и о будущем»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что его жизнь не состоит только из футбола и он думает о своем будущем.

«Жизнь – не только футбол. Понятно, что эта игра является моей страстью. Но мне надо еще и думать о будущем. Я открыл гостиницу в Лиссабоне, где провел семь лет. Не мог упустить такую возможность», – заявил Роналду.

Ранее сообщалось, что у португальца в последнее время ухудшились отношения с тренерским штабом «Реала». Футболиста не устраивает, что его стали все чаще заменять по ходу матчей.