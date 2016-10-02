Павлов: «На данный момент «Зенит» выглядит явно мощнее, чем год назад»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о том, чего ожидает от предстоящего матча девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«На данный момент «Зенит» выглядит явно мощнее, чем год назад. Это действительно тренерская команда, которая находится на ходу. Луческу полностью управляет игроками, отсюда у «Зенита» практически нет слабых мест. И это не случайно, что они пять мячей забивают «АЗ Алкмару». Потенциал у команды просто громадный.

Как закончится матч «Зенит» — «Спартак» я не знаю. Играют две большие команды. Но если говорить о «Спартаке», то команда ещe строится. Вылет из Кубка России, где была тяжелая игра, а потом проигрыш «Уфе» дома, все же показывает, что команда находится лишь в стадии определенного становления.

Мне кажется, что более тренерская команда, конечно, «Зенит». Именно Луческу делает клуб таким, заставляя играть их в более агрессивный футбол», — сказал Павлов.