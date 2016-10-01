Червиченко: «Кокорин – русский Балотелли? Не все так печально»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался удивлен игрой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в последних матчах. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

– В прошлом сезоне у команды был Халк, в этом – Жулиано, который в матче с «АЗ Алкмааром» отдал Кокорину голевой пас. Вернется ли Александр на свой прежний уровень с помощью своего бразильского партнера?

– Если честно, я удивлен действиями Кокорина в этом матче. Он сыграл отлично, оформил дубль. Ну что сказать, люди взрослеют. Дай бог, чтобы Жулиано стал тем человеком, который поможет Кокорину понять, что когда-нибудь придется завершать карьеру, а хорошо бы, чтобы она вообще началась (смеется). Кокорин все время воспринимался, как игрок, подающий надежды. Хорошо, если бы это было так. Например, в матче с «АЗ Алкмааром» это начало просматриваться.

– Русский Марио Балотелли?

– Не все так печально (смеется).