Шавло: «Класс, мастерство и амбиции «Спартака» проверятся в матче с «Зенитом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отметил, что «Спартак» в предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 9-го тура РФПЛ должен выйти на поле с повышенной мотивацией, а потеря очков может стать для красно-белых роковой в борьбе за чемпионство.

«Уверен, что предстоящий поединок порадует нас красивой, содержательной и качественной игрой. Конечно, «Спартак» будет стремиться к победе. И потому что он лидер, и потому что команда проиграла два матча подряд. Наконец, встреча с «Зенитом» является одной из тех, в которой класс, мастерство и амбиции команды проверяются на все сто. Думаю, что «Спартак» будет мотивирован очень хорошо. Потеря очков может в перспективе обернуться потерей ведущей позиции в чемпионате, а успех укрепит преимущество лидера.

Что касается физического состояния футболистов «Зенита»… Я не вижу проблем в этом плане, потому что при нынешних возможностях восстановления игроков за два дня команда сможет оказаться в полном порядке. Ей не надо будет никуда лететь или наоборот возвращаться домой. Так что «Спартаку» придется очень непросто. Полагать, что соперник устал, нельзя. Через два дня на третий по необходимости играет весь футбольный мир. А уж тем более ведущие команды континента», – заявил Шавло.