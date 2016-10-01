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  • Шавло: «Класс, мастерство и амбиции «Спартака» проверятся в матче с «Зенитом»

Шавло: «Класс, мастерство и амбиции «Спартака» проверятся в матче с «Зенитом»

1 октября 2016, 07:39
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отметил, что «Спартак» в предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 9-го тура РФПЛ должен выйти на поле с повышенной мотивацией, а потеря очков может стать для красно-белых роковой в борьбе за чемпионство.

«Уверен, что предстоящий поединок порадует нас красивой, содержательной и качественной игрой. Конечно, «Спартак» будет стремиться к победе. И потому что он лидер, и потому что команда проиграла два матча подряд. Наконец, встреча с «Зенитом» является одной из тех, в которой класс, мастерство и амбиции команды проверяются на все сто. Думаю, что «Спартак» будет мотивирован очень хорошо. Потеря очков может в перспективе обернуться потерей ведущей позиции в чемпионате, а успех укрепит преимущество лидера.

Что касается физического состояния футболистов «Зенита»… Я не вижу проблем в этом плане, потому что при нынешних возможностях восстановления игроков за два дня команда сможет оказаться в полном порядке. Ей не надо будет никуда лететь или наоборот возвращаться домой. Так что «Спартаку» придется очень непросто. Полагать, что соперник устал, нельзя. Через два дня на третий по необходимости играет весь футбольный мир. А уж тем более ведущие команды континента», – заявил Шавло.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (5)
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isbagty
1475304233
Уфа уже всё проверила
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agrmark
1475306464
Посмотрим! Спартаку удачи и победы!!!
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Диктор
1475308647
Завтра все будет очевидно-а раньше драки кулаками не машут.Удачи Спартаку.
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radga
1475314381
Верю в "СПАРТАК", и желаю только ПОБЕДЫ!!!!!
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Zeff
1475325528
Класса у Спартака нет. Это ещё игра с Кипром показала. По их амбициям Хабаровск и Уфа хорошо настучали. Так что только чудо может спасти их от разгрома.
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