Моуринью: «Лига Европы мешает играть в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о своей работе в клубе.

«Мне нужно время. Нужно, чтобы футболисты играли, чтобы я посмотрел на них в разных обстоятельствах. Мне нужно больше узнать о них.

После каждого матча я узнаю их все лучше, особенно тех, кто на поле. Конечно, я бы хотел, чтобы и другие футболисты играли побольше, чтобы я мог с ними познакомиться.

Но нам нужен основной состав, это точно. Лига Европы – это такой турнир, который сильнее всего мешает играть в домашнем чемпионате. Мы играем там по четвергам, а это сложно», – сказал Моуринью.