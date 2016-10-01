Орлов: «Зениту» нужно помнить, что «Спартак» в два раза сильнее АЗ»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями накануне матча девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«У «Зенита» сложности в обороне по-прежнему есть: приболел Юрий Жирков, и замены центральным защитникам нет, к тому же Новосельцев пока не готов. Но с составом на матч чемпионата России проблем, надеемся, не будет.

Спартаковская атака требует особого внимания: при крупной победе над АЗ и пяти забитых мячах нужно помнить: «Спартак» – совсем другая по классу команда. Промес, Зе Луиш и другие – для «Зенита» такие игроки могут стать проблемой, они по уровню значительно выше.

«Зенит» свое преимущество в классе над АЗ использовал сполна. Однако в обороне к «Спартаку» нужно готовиться очень серьезно. Эмоциональный фон у петербуржцев отличный, но москвичи – соперник, который в два раза сильнее АЗ», – сказал Орлов.