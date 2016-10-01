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  • Орлов: «Зениту» нужно помнить, что «Спартак» в два раза сильнее АЗ»

Орлов: «Зениту» нужно помнить, что «Спартак» в два раза сильнее АЗ»

1 октября 2016, 00:00
6

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями накануне матча девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«У «Зенита» сложности в обороне по-прежнему есть: приболел Юрий Жирков, и замены центральным защитникам нет, к тому же Новосельцев пока не готов. Но с составом на матч чемпионата России проблем, надеемся, не будет.

Спартаковская атака требует особого внимания: при крупной победе над АЗ и пяти забитых мячах нужно помнить: «Спартак» – совсем другая по классу команда. Промес, Зе Луиш и другие – для «Зенита» такие игроки могут стать проблемой, они по уровню значительно выше.

«Зенит» свое преимущество в классе над АЗ использовал сполна. Однако в обороне к «Спартаку» нужно готовиться очень серьезно. Эмоциональный фон у петербуржцев отличный, но москвичи – соперник, который в два раза сильнее АЗ», – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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лёха72
1475271339
орёл улетай уже из телевизора.задолбал всех
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GeorgeXIII
1475274950
Ух, битва будет....
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vladimir-7
1475303286
Трудно будет Зениту без Гарая и Халка. Орёл, если будешь ты вести комментарии, то будь объективнее. Игроки Спартака тоже могут сыграть красиво и не выпячивай игру Зенита, как что-то сверх естественное.
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Жентус
1475400362
Можно узнать каким образом не готов игрок, который в Ростове бетонную защиту обеспечивал? За целый месяц не готов!? Как?
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