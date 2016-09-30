Председатель «ВЭБ»: «Ведем переговоры о переименовании стадиона ЦСКА. Идет непростой процесс»

Председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков рассказал о ходе переговоров с ЦСКА, на которых обсуждается вопрос переименования нового стадиона московского клуба.

«Сейчас ведем переговоры о том, чтобы переименовать стадион ЦСКА в «ВЭБ-Арену», но никаких договоренностей мы не достигли. Сейчас у нас идет непростой процесс обсуждения с клубом.

Планируем долгосрочное соглашение, называть стадион «ВЭБ-Арена» на один месяц или год не имеет смысла. Когда может быть подписано соглашение, прогнозов нет. Договоримся – значит, договоримся; нет – значит, нет», – заявил председатель банка.