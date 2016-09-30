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  • Председатель «ВЭБ»: «Ведем переговоры о переименовании стадиона ЦСКА. Идет непростой процесс»

Председатель «ВЭБ»: «Ведем переговоры о переименовании стадиона ЦСКА. Идет непростой процесс»

30 сентября 2016, 22:25
34

Председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков рассказал о ходе переговоров с ЦСКА, на которых обсуждается вопрос переименования нового стадиона московского клуба.

«Сейчас ведем переговоры о том, чтобы переименовать стадион ЦСКА в «ВЭБ-Арену», но никаких договоренностей мы не достигли. Сейчас у нас идет непростой процесс обсуждения с клубом.

Планируем долгосрочное соглашение, называть стадион «ВЭБ-Арена» на один месяц или год не имеет смысла. Когда может быть подписано соглашение, прогнозов нет. Договоримся – значит, договоримся; нет – значит, нет», – заявил председатель банка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (34)
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Архипелаг Гуляк
1475265213
"Пидaр-Арена",подойдёт!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475266884
Коммерсов, кроме бабла, вообще ничего не интересует! Все, что угодно, готовы не пойми как обозвать, лишь бы засветиться и чтобы капало. А красиво - некрасиво, звучит - не звучит - им всем по барабану.
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Alexxxei76
1475267767
Только ЦСКА-АРЕНА! Пошли в зад эти банкиры!
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gak71
1475269033
Отвратно звучит, но Гинеру нужны деньжата...
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daunis
1475270196
Нормальная практика. А тут, я смотрю, эстеты собрались.
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ufos73
1475271559
Ахаха кони такие наивные ))) Вебка и построила этот стадион главный его спонсор... В залог ей отдали 75% акций конюшни, и Нигер не станет их выкупать, а сам клуб просто на это не способен...
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DIDI 23
1475272985
Назовите ВЭБ-офшор.
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yurdin
1475275525
Не болельщик армейцев,но не приятно,когда верх в таком деле берут торгаши,а не честь и имя клуба.Стадион-спортивное сооружение,построено адресно для игр московского ЦСКА,команда-многократный победитель ЧСССР, ЧР, КР, кубка УЕФА.Причем здесь ВЭБ???
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тётя ASYA
1475294364
надо назвать стад.им. Будённого С.М.(он же коней любил)
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vladimir-7
1475300566
Стадион должен носить имя команды для которой он был построен, а именно ЦСКА-Арена и метро уже названо-ЦСКА. Сегодня этот банк (ВЭБ) есть, а завтра его уже нет. ЦСКА знают все, а ВЭБ, что-то мутное и не знакомое болельщикам. Только ЦСКА-Арена и точка.
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