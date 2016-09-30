Новый стадион «Краснодара» получил сертификат РФС высшей категории

РФС выдал новому стадиону «Краснодара» сертификат высшей категории.

Клуб получил официальное письмо от РФС, в котором было сказано, что Комиссия по сертификации приняла решение выдать сертификат высшей категории стадиону «Краснодар» на срок с 29 сентября 2016 года по 29 сентября 2019 года.

«Таким образом, 29 сентября 2016 года можно считать официальным днем рождения нового стадиона нашего клуба», – сказано в сообщении официального сайта «Краснодара».

Предполагается, что первым матчем на новой арене станет товарищеская игра сборных России и Коста-Рики.