Геркус: «Локомотиву» нужно намного больше зарабатывать»

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что руководство «железнодорожников» составило план по увеличению дохода от команды. Также Геркус отметил, что зимой больших изменений в составе ждать не стоит.

– Клуб должен больше зарабатывать? Есть ли цифры?

– Такой план есть, но я не готов его озвучить. Но клуб должен зарабатывать намного больше.

– Болельщики – главный источник увеличения дохода или это скорее спонсорские деньги?

– Так или иначе – это болельщики.

– Посещаемость клуба напрямую зависит от того, какую игру показывает команда. Какие-то изменения планируются в команде зимой?

– Существенного усиления ждать не стоит, будет только точечное. Игра должна усиливаться безотносительно того, будут ли зимой покупки или нет. У нас достаточно качественный состав, чтобы показывать добротный футбол с результатом.